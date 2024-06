USA PÄEVIK | Biden meenutab aina enam viimaste aastate Brežnevit

Mu kõrvalmajas elab 80-ndates vanapaar – peremees on sakslane, perenaine prantslanna. USA-s on nad elanud viimased 60 aastat. Mina hoian nende kodu tagavaravõtit. Mitte et ma käiks nende lilli kastmas – seda pole vaja, sest nad ei seikle 10 km raadiusest enam kaugemale. Võti on mul juhuks, kui nad enda oma pühapäevahommikuse kasiinoskäigu jooksul ära kaotavad, mida on juhtunud. Ja vähemalt korra nädalas käin neil muidu abiks.