INFOLAENG | Putini värvikas reisigraafik. Vaata, kuidas on tema välisvisiidid ajas muutunud

Viimase aja uudistest jääb mulje, justkui Venemaa president Vladimir Putin on hakanud jälle reisima. Alles käis ta Põhja-Koreas, siis Vietnamis. Seega on paras aeg uurida, kas see on üksnes mulje või on ta päriselt rohkem liikvel ja mis on muutunud võrreldes Ukrainasse tungimise eelse ajaga.