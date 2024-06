Natalie Mets: mul on kõrini uimasteid puudutavast silmakirjalikkusest ning Eesti arast ja tagurlikust uimastipoliitikast

Regulaarsed reoveeuuringud näitavad järjepidevalt uimastite tarvitamise suurenemist, illegaalsed narkootikumid on kättesaadavamad kui kunagi varem ning üledoosidest tingitud surmade arv kasvab aastast aastasse. Sellele kõigele vaatamata teeme riigina uimastipoliitika reformi asemel imepisikesi (möönan, et vajalikke) samme, mis võtavad liiga kaua aega ja mille mõju on liiga väike.