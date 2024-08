Julgeolekuekspert: Lähis-Ida ja Aafrika usaldus Venemaa vastu langeb. See on võtmeks Ukraina sõja võitmisel

Muidugi ei aita ka see, et Venemaa relvastus on Ukrainas lahinguväljal kehvasti esinenud. Selline kesine esitus võib vähendada huvi Venemaa relvade vastu piirkonnas ja mujal. Veelgi olulisem on see, et nõrgenenud Venemaa kaitsetööstus, mis on traditsiooniliselt sidunud teisi riike Venemaa huvidega, nõrgestaks veelgi Kremli mõju.