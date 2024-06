JUHTKIRI | Poliitikute karm uimastivastane jutt ei mõju veenvalt, kuni valimispidusid ehivad kokaiinitriibud

Tunduks loogiline, et sellest kuulnud, hakatakse erakondades omakeskis vaagima, kes võis kokaiini tarvitada, või vähemalt teeksid nad kõik, et politsei süüdlasteni jõuaks. Kus tegijaid, seal nägijaid. Ent võta näpust. Näib, et Reformierakonna suurimaks mureks sai mainekorralduskatastroof. Peasekretär Timo Suslov märkis küll viimistletud vastuses, et on täielikult tarvitamise vastu, aga ega sõnad midagi muuda.