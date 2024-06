Alustuseks ütlen selgelt, et on väga suur vahe, kas pooldada karmikäelist või liberaalset käsitlust. 2000ndate aastate algul karmistati narkoärikate karistusi – eesmärk oli vähendada uimastite pakkumist. Paar aastakümmet on tegeletud n-ö tagaajamisega - illegaalsete ainete riiki sisenemise tõkestamise, kuritegelike ahelate läbi lõikamise, uute kahjulike ainete tuvastamise jpm. Narkootikumide vahendamine ja müük jäägu kriminaalseks. Leviku tõkestamine on oluline ning siin ei tasu järeleandmisi teha. Pigem on küsimus, kuidas leida täiendavat ressurssi, et teha seda veelgi tulemuslikumalt.