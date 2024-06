Marti Aavik: Kallas läheb Euroopasse, küüneviha jäägu Eestisse!

Kaja Kallasel on võimalus tõsta ELi kõrge välisesindaja positsioon uuele tasemele. Kunagi varem ei ole sellele positsioonile pääsenud inimest, kelle nähtavus meedias oleks samaväärne Kallasega ega ole sellele positsioonile pääsetud ka peaministri kohalt. Veel tähtsam on aga see, mida Kaja Kallas oma tulevase meeskonnaga kogu vaba maailma jaoks ära teeb. Eriti veel praegustel väga tumedatel aegadel. Pean väga pöialt hoidma, et tal õnnestuks oma nõrgemaid külgi täiendada/tasandada, tugevused kasutab ta ära niikuinii.