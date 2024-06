JUHTKIRI | Tubli, president! Automaks vajab korralikumat remonti

Mingi hetk keerati ka automaksule vinti peale ehk kahekordistati rahasummasid, mida sellest loodetakse saada. Siis avastati, et seadus on Euroopa Liidu reeglitega vastuolus ehk välismaalt autode ostmist ei saa kõrgemalt maksustada kui Eestist ostmist. Rääkimata sellest, et enne valimisi oleks olnud aus pidada maksudebatti, kus ka automaksu oleks saanud läbi vaielda.