Lõuna-Korea telekanal TV Chosun teatas, et Põhja-Korea kavatseb saata insenertehnilised väed Ukraina okupeeritud aladele, et ametliku versiooni kohaselt osaleda seal taastamistöödel. Pole veel võimalik hinnata selle uudise usaldusväärsust, kuid see tundub võimalik.