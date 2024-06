PÄEVA KOMMENTAAR | Krister Paris: isegi rusikahoobi eest pääseks kergemini kui spikerdamise pärast

Minu ees on ühe neiu palve Harnole. Teate küll, asutus, kes muu hulgas riigieksameid läbi viib, ehkki ta süsteemid aeg-ajalt pisikesele kasutajakoormusele vastu ei pea. Just äsja võisime lugeda, kuidas oma „kiviajast“ pärit tehnikale vaatamata leidis sama Harno end olevat piisavalt pädev, et ühe Saaremaa eksaminandi kõigi silme all sooritatud töö tehisaru tulemuseks pidada.