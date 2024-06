KULTUURIBIIT | Näitleja Lauri Kingi playlist

Lauri Kink lõpetas 1999. aastal Viljandi Kultuurikolledži näitleja eriala ning suundus mõne aja pärast tööle Endla teatrisse, kus teda sai näha veel möödunud kevadelgi. 25 tööaastast kümme on ta veetnud vabakutselisena. Kokku on ta saanud mängida mitmetes lavastustes ja teleseriaalides. Selle aasta suvel näeb Laurit aga märgilises rollis: TEMUFI teatri suvekomöödias „Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest“ kehastab peategelast Oskar Lutsu just tema. Lavastust mängitakse Viljandi vallas Tarvastu mõisa tallihoovis, lavastajaks on Peep Maasik, dramaturgiks Urmas Lennuk.