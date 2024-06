JUHTKIRI | Sotsid, ei mingit venitamist rohkem. Lasnamäe vajab vanemat

Peaaegu kolme kuu jooksul pole sotsiaaldemokraadid suutnud välja käia ühtegi vähegi tõsisemalt võetavat kandidaati Lasnamäe linnaosavanema kohale. Küsimustele, millal on siin selgust loota, ei soovi vastata ükski erakonna esindaja. Jevgeni Ossinovski „kui on uudist, siis anname teada“ ja temaga samast parteist abilinnapea Madle Lippuse soov rääkida teemast alles siis, kui „nimi on olemas“, mõjuvad kummastavalt. Sellise suhtumisega samas tempos jätkates on oht, et enne selguvad järgmiste kohalike valimiste tulemused kui sotside Lasnamäe linnaosavanema nimi.