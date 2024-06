Jana Toom: peame valmis olema selleks, et loeme meedias Kallasest tihedamini kui tema eelkäijast Borellist

Kaja Kallas on otsekohene - mis on nii hea kui halb. Kujutage ette - EL kõrge välisesindaja ütleb peale ebaõnnestunud ametlikku visiiti: „siin riigis elavad kurjad inimesed.“ See oleks ikka paras pauk ja ületaks uudiskünnist kindlasti.