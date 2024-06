Kristjan Järvani vastus kriitikale: trollid on lootusetult vananenud. Varuosi enam ei toodeta

Küll on aga tõsi see, et eelmise linnavalitsuse otsustamatuse tõttu pole uuel linnavalitsusel enam võimalik tagada sujuvat üleminekut oma aja ära elanud vanadelt trollidelt uutele akutrollidele. Vahepealsel ajal peame samadel liinidel kasutama busse.