Ingrid Lukas annab Viinistul plaaditutvustuskontserdi

Ingrid Lukas on õppinud muusikat Zürichis, Berliinis ja New Yorgis, viimasel viiel aastal on ta loomingu ja esinemiste kõrval tegutsenud ka raske traumaga inimeste terapeaudina, leevendades nende emotsionaalseid ja füüsilisi kannatusi muusikalise eneseväljenduse õpetamise abil. Lukase sõnul on see olnud sügav teekond, millest ta on just võtmas pausi, et liikuda edasi uutes suundades oma muusikuteel.