SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina suutis venelased Ternõst tagasi suruda. Võitlusvaim on tugev

See edukas vasturünnak oli oluline nii Siverski kaitsmise kui ka Ukraina sõjaväe võitlusvaimu seisukohalt, sest raskel ajal on iga selline edu väga oluline.

Olukord rinnetel. Ukraina pool on viimasel ajal muutunud väga ettevaatlikuks oma edusammude kajastamisel, sest tihtipeale on olukord lahinguväljal dünaamiline ning tänane edu võib olla homme juba vastasele kaotatud maa. Luhanski oblastis üritas Venemaa varem peale tungida Kreminnast lääne poole, kus on põhja-lõuna suunal ülespaisutatud jõest veekogude võrgustik ning kui nad oleks sinna jõudnud, oleks see muutunud Ukraina jaoks päris suure ala kaitsmise problemaatiliseks ning oluliselt oleks suurenenud oht põhja poolt Siverskile.