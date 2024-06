Jüri Ratas: ükskord see pidi juhtuma, et keegi meie regioonist saab tippametikoha!

Ma arvan, et see on väga märgiline. Ükski eestlane ei ole varasemalt nii kõrgel ja vastutusrikkal ametikohal olnud. Kindlasti usun, et sellele panid aluse Kaja Kallase selgelt tugevad sõnumid peale 24. veebruari 2022. Oluline oli ka see, et ükskord pidi juhtuma, et meie regioonist, Balti või Ida-Euroopa tiivalt - eeskätt pean silmas Balti regiooni - tuleb kõrge tippametikoht. Igal juhul on see märgiline sõnum.