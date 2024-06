Tõnis Saarts: suur küsimus on, kas peaministrivahetusega muutub koalitsioon. Isamaa kampa?

Viimaste uudiste valguses on selge, et uue peaministrikandidaadi valib laupäeval Reformierakonna juhatus, kus Kristen Michalil on väidetavalt ülekaal Hanno Pevkuri toetajate üle. Pevkur on juba teatanud loobumisest, mistõttu on 14. juuni üldkogul pigem juhatuse otsust kinnitav roll, kus Michali äravalimine pole enam kahtluse all.