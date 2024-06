NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina droonid jõustavad lääne sanktsioone

Nimelt on vaatamata juba 13 Euroopa Liidu ning eraldi USA sanktsioonipakettidele suutnud Venemaa jätkuvalt kasvatada oma sõjatööstuse mahtusid. Nii on The Moscow Times’i andmetel Venemaa suutnud sõja algusest suurendada 152 mm mürskude tootmist üle viie korra, Ukraina vastu pidevalt kasutatavate tiibrakettide H-101 tootmist üle seitsme ning Iskanderide tootmist üle kolme korra.