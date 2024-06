Lauri Laats: kas Kaja Kallase lahkumine päästab Eesti poliitika ummikseisust?

Vastupidise näitena meenub lähiajaloost vaid Andrus Ansip, kes ettenägelikult pani ise oma peaministrikarjäärile väärikalt punkti. Nüüd sai Kaja Kallas kõrgeima ameti, mida seni eestlane Euroopa Liidus kandnud ja võib rahus Stenbockist lahkuda. Usun, et see töö passib talle palju enam kui peaministri oma ning soovin täiesti siiralt, et tal läheks seal hästi.