Toomas Alatalu: oma kõlblikkuse minetanud ätid ja vähetuntud kutid

Täpselt sama probleemiga maadeldakse Euroopas, kus Prantsusmaa tänane tipp pakkus kaheksa aastat tagasi välja oma lahenduse, ent äsjased Europarlamendi valimised seal kinnitasid, et see ei tööta. See saab homme-ülehomme veelkordset ülekinnitust.

Häda on selles, et USA presidendivalimiskampaania üks tipphetkedest ja Prantsusmaa erakorralised parlamendivalimised toimuvad üheaegselt ja seejuures kõige ebamugavamal ajal – mõlemad riigid osalevad käimaolevas maailmasõjas, kus enda nõrkuste paljastamine on lihtsalt rumalus. Paraku seda tehakse ja kõrvalseisjana saab öelda – tehakse teadlikult. Ometi on mõlemad riigid sõjas oma poole liidrid – üks maailma mastaabis, teine Euroopas. Tänu kaasalööjate arvukusele on selge, et teiste valitsuste ponnistused korvavad kahe suure vead, ent neil on rängad tagajärjed ja mitte ainult Ukrainas ja Palestiinas.

Täna on veel vara tõdeda, millal teise maailmasõja järgne lääne poliitsüsteem, täpsemalt selle otsustusprotsess kinni jooksis, ent ühe termini kasutus selgitab palju. Nimelt fikseeriti külma sõja (kapitalistlike ja NSVL juhitud sotsialismileeri vastasseis 1946-91) võidu vaimustuses 1993.a. ilmutatud Kopenhaageni kriteeriumites nii vajadus valimiste regulaarsuseks kui ka võimu roteerumiseks. Mõistagi tähendab viimane n.ö. kordamööda võimul olemist. Läks aga nii, et suuremad võitjad leidsid varsti, et on igati normaalne jääda võimule pikemaks ajaks, saadi selgeks vajaliku häältekoguse kättesaamise nõksud ja juba 10 aastat hiljem ei mainitud roteerumist kusagil.

Nüüd on käes selle tagajärgede helpimine. Küsigem – kas oli ikka tark valida USA 2020.a. presidendikandidaadiks mees, kes oli 1973. aastast peale olnud mõjukas senaator, erinevate komisjonide esimees, aastatel 2009-17 asepresident ehk siis Joe Biden? Kas tõesti peab üks mees istuma kõigil ülesmineva poliittrepi astmetel? Istuski, aga täna 81-aastaselt on ta selgelt vananenud ja osalise töövõimega mees.