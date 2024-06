Peaministrikandidaat Kristen Michali nägemus Eesti tulevikust: kaitse on kulukas, aga oma kodu ongi kallis

Eesti inimesed vajavad kindlust, et meie kodu ja maa on kaitstud ning riik hästi juhitud. Kandideerides valitsusvastutust kandva erakonna esimeheks, on igal Eesti kodanikul õigus teada, milliseid lahendusi näen probleemidele, mis seisavad meie ees praegu, lähiaastail ning sealt edasi. Ehk teisisõnu, millist Eestit ehitan viie, viieteistkümne või viiekümne aasta vaates. Avalik amet ei ole nii pikk, kuid vaade peab ulatuma kaugemale pealkirjadest, sellest saab sündida kindlus avaliku võimu plaanide ja riigisammude suhtes. Kui tead, kuhu jõuda tahad ja kus oled, siis teekond eesmärgini asetub selgesti paika.