Jüri Toomepuu: president Bideni hale lõpp. Ta on ajaloo viletsaim presidendidebatil osaleja

Ameeriklased, nende vaenlased ja kahjuks ka vaba maailm said Trumpi ja Bideni presidendidebati jooksul aru, et Joe Biden ei ole võimeline presidendiametit pidama. Sellest olid demokraatide partei tegelased juba ammu aru saanud, aga põhjus, miks demokraadid Bideni uuesti kandidaadiks valisid oli see, et asepresident Kamala Harris oleks olnud veelgi viletsam.