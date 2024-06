JUHTKIRI | Bideni nõrk esitus on äratuskell Eestile. Peame valmistuma uueks Trumpi-ajastuks

Kui aga USA presidendiks peakski saama Trump, tähendab see parajat määramatust. Kui lähtuda tema eelmisest presidendiajast ning väljaütlemistest, saame me Trumpi valitsemisajal vähem kindlad olla, et USA on 100% Eesti taga näiteks olukorras, kus idanaaber peaks meie julgeolekut suuremal või vähemal määral testima.