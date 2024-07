Autorid võivad jääda hüvitiseta, kui õigel ajal avaldust ei tee. Fond ja ministeerium plaanivad korda muuta

Väiksed summad jäävad kasvama

Selleks, et ära hoida tasude mittesaamist ja vältida aastaid pistelisi hüvitiste maksmisi, mis on väga väikestes summades, on autorid ja Autorihüvitusfond (AHF) teinud kultuuriministeeriumile ettepaneku luua akumuleeriva süsteemi. See tähendaks, et summa kasvaks ja seda ei maksta kohe välja, vaid mingite aastate tagant, kuni kogunenud hüvitised saavutavad kindla summa. „Praegune jaotus näitab, et on küllalt palju neid, kellel on väga väikesed summa. Kui me jagasime 15 aastat väga väikest summat, siis oli see pikk saba neid, kes said isegi alla euro hüvitist,“ lisas muutuse vajaduse põhjenduseks Väljataga.

Autorihüvitusfondi tegevjuht Ainiki Väljataga selgitas, et kui laenutushüvitiste süsteem 2004. aastal loodi, siis eelistati aeguva avalduse süsteemi, kuna ei teatud, milliseid summasid registreeritud autorid süsteemist saama hakkavad. Praeguseks on Väljataga sõnul võimalik jagada juba märkimisväärseid summasid, mistõttu oleks ka aeg lõpetada aeguv süsteem lõpetada.

Seega loodab AHF ära hoida tasude mittesaamist ja vältida väga väikeste summade maksmist.

Unustamist edaspidi ei karistata

Plaan on ka, et suurema hüvitise saavate autorite nende avaldus võiks edaspidi olla tähtajatu. „See on autorite suhtes ainuke võimalus, et keegi ei kukuks välja tasu saamisest,“ rõhutas Väljataga. Tänavu jäid avalduse esitamisega hiljaks muuhulgas kirjanikud Kristiina Ehin ja Indrek Hargla, kuid on ka neid, keda laenutushüvitise edetabelist ei leia põhjusel, et neil selleks soovi pole.