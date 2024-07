Vootele Päi: Macroni gambiidi eesmärk on paremäärmuslaste tõusu peatamine

„Kui on valida, kas olla osa ajaloost või seda juhtida, otsustan ma viimase kasuks“ – umbes midagi sellist oli Emmanuel Macron oma ministritele ja lähematele nõunikele öelnud, kui ta teatas europarlamendivalimiste õhtul rahvusassamblee laialisaatmisest ja erakorraliste valimiste väljakuulutamisest. Mõnigi on seda näinud riskantse ja läbimõtlemata gambiidina, kuid Prantsusmaal on pigem üldteada, et selle plaani kallal töötas umbes 10-liikmeline Macroni lähiring pea pool aastat.