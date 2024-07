Kalev Stoicescu: Eesti riigikaitsest peab rääkima nii, et see ei annaks vastasele aimu meie kaitseseisundist ja ettevalmistustest

Vähesed kriitikud ja rahulolematud vaevuvad tõdema, et laskemoona hankimine on üks mitmest riigikaitse tugevdamise prioriteetidest. Pigem moka otsast tunnistatakse, et laskemoona ikka on, rohkem kui 2022. aasta alguses, vaatamata Ukraina abistamisele.