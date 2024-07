DELFI TARTUS | Gea Kangilaski: Tartul on jätkuvalt vaja trammi

Trammi on kallis rajada. Trammi infrastruktuur on täiesti erinev muust tänavavõrgust. Bussiliine on lihtne panna autodega samasse ruumi sõitma, aga tramm vajab täiesti eraldi oma liini ja tänavaruumi. Samas see on ka trammi eeliseks. See tõstab trammi teistest ühistranspordiliikidest täiesti eraldiseisvana välja ja teeb trammi ka mugavamaks. Kui meil on tramm näiteks Annelinna-Lõunakeskuse vahel liikumas nii, et trammile on rajatud roheline tee, siis see teeb trammi oluliselt kiiremaks, kui meil on ükskõik, millist bussiliini võimalik käima panna.