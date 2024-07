DELFI TARTUS | Abilinnapea: peamine takistus Tartus trammi käivitamiseks ei ole tasuvus või ruumipuudus

Tartus on hea ühistranspordivõrk, mis põhineb kohalikku biogaasi kasutavatel bussidel, ulatub täna juba mitmesse lõimunud naabervalda ja on ühises süsteemis tõeliseks edulooks kujunenud rattaringlusega. Alati on aga ruumi arengutele ja elektrijõul liikuvad trammid on kindlasti oluline võimalus nii puhtama linnaõhu nimel kuid ka tänu oma võimekusele tuua rohkem inimesi kasutama ühistransporti.