VASTUKAJA | Eesti Toidupanga juht: meie seas on kokku üle 302 000 inimese, kellel on raskuseid igapäevase toiduga

Oluline on mõista, et riigihangete raames toiduabile kvalifitseeruvate inimeste arv on kindlasti oluliselt väiksem kui tegelik abivajadus meie riigis. Mistõttu ka umbes 2/3 Eesti toidupankade jagatavast abist ei ole mitte riigi poolt rahaliselt toetatud, vaid see on töö, millesse panustavad sajad vabatahtlikud, ettevõtted, teised heategevusorganisatsioonid, KOVid ja annetajad.