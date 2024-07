DELFI TARTUS | Abilinnapea: Tartusse ei tule tramme veel niipea. Selleks oleks vaja liiga palju tagastamatut abi

Trammid on Tallinna ühistranspordi oluline osa.

On väga oluline, et tartlased ja Tartu linna külalised saaksid linnaruumis kiiresti ja turvaliselt ringi liikuda. Olulise osa liikumistest saab Tartus teha jalgsi ning kui see enam mõistlik ega võimalik pole, siis järgmiste liikumisviisidena tulevad kõne alla liikumine jalgrattaga ning ühistranspordiga.