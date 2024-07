REISIKIRI | Jalutuskäik puulatvades ja öö kummitavas mõisas. Leedu pakub närvikõdi

Anykščiai on Leedu idaosas asuv väiksemapoolne linn, millest pole valdav osa eestlasi ilmselt kuulnudki. Küll aga teavad seda leedulased ise – nimelt on 8495 elanikuga Anykščiai Leedu üks tähtsaimaid suusakuurorte ja talispordikeskus. Seega on põhimõtteliselt tegu Leedu Otepääga, aga elanikke on seal mõnevõrra rohkem.