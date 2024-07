Kultuurirahva soovipuu uuele valitsusele. Endine Reformierakonna minister: kui on sõda, siis vaevalt me laulupidusid korraldame

Peaministrikandidaat Michal on lubanud keskenduda majanduse rööpasse saamisele ja vajalike kaitsekulutuste tegemisele. Samas on ta hoiatanud lisakärbetega ja mõista andnud, et vaid kaitsevaldkond jääb neist puutumata. Pikemat aega rahapuuduses vaevlevas kultuurisektoris tekitab see aga segadust juurde. Hulk kultuuriinimesi toovad esile valupunkte, millega uus valitsus peaks kindlasti tegelema.