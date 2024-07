Ivar Põllu: multitalent kõlab ähvardavalt. Pigem olen kergesti tüdinev inimene

Raputavalt. Kainestavalt. Äratavalt. Lahkumisi oli kevadel nii palju, et kui esimene kord tuli tükk aega matuseülikonda komplekteerida, siis edasi oli juba teada, kust see võtta ja kus kingad on. See sunnib mõtlema, kui kaduv on kõik. Mitte millelegi, mida pead loomulikuks, ei saa kindel olla. Tuleb väärtustada neid hetki, mis on, olla päriselt koos, et ei oleks kahetsust, miks ma seda ei öelnud või toda ei teinud.