Kristina Kallas: viime Eesti majanduse uuele tasemele - see peaks olema uue valitsuse eesmärk

Eesti 200 leiab, et uue moodustatava valitsuse peamine fookuses peab olema majanduse kriisist välja juhatamise ja uuele tasemele viimise toetamine. Eesti on rikaste riikide gruppi jõudmas ja praegusest majanduskriisist väljumisel õigeid otsuseid tehes on meil võimalus ennast järgmise majanduskasvu kümnendiga ka rikaste riikide klubisse viia.