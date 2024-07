FOTOD | Viimsis avanes Santa Zukkeri kunstinäitus „Hetked/Moments“

Näituse tutvustus ütleb nii: „Kunstiga praktiseerimine õpetab meile hetke subjektiivset tajumist ning selle väärtust. On ütlemine, et hetke väärtuse avastame alles pärast selle möödumist. Selles on paljuski tõtt. Vahel kangastub jalutuskäik mere ääres meie teadvuses alles siis, kui istume pimedal talveõhtul kuvari ees, ümbritsedes hämarast melanhooliast. Ka kunstiga tegelemine on kunstniku jaoks nende hetkede uuesti läbi kogemine ja taasloomine lõuendile. Hiljem kogeb neid hetki vaataja. Hetkede kogemist saab harjutada looduses, katsuda kivi struktuuri, uurida lehtedele põrkuvat valgust, leida vees erinevaid olendeid ning näha valguse selguses täielikku Andjat. Need hetked, mida me ise loome, tulevad meile hiljem meelde rasketel hetkedel ning saame tänulikud olla.