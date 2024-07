„Jalgadest ilma jäämine poleks nii hull, aga käed on minu jaoks leib ja raha!“ Chaneli moemajast Ukraina sõtta

Chaneli moemajas töötamine on iga tüdruku unistus, ja kui Anastasia otsustas sõtta minna, siis uurisid nii tema sõbrad, tuttavad kui ka kolleegid, miks ta seda teeb. „Mul oli kõik hästi, elu oli väga ilus, tundsin, et mu oskuseid ja teadmisi läheb tarvis, mulle aplodeeriti püsti seistes. Tegin seda kõike selleks, et maailmas oleks ilu. Kui algas sõda, siis mõistsin, et seda, mida ma teen, pole uutes oludes mitte kellelegi vaja. Ja ma tundsin, et ka mind ennast pole enam vaja,“ selgitab ta LP-le oma otsuse tagamaid.