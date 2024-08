Merit Kopli: mu süda tuksub Eestile. Berliinis on hea, aga kodus on veelgi parem

Eesti kultuurinõunik Merit Kopli (55) on energiat tulvil. Pole ka ime, ta käib igal hommikul jooksmas. Tänavusuvisel Pariisi olümpial pääsevad koos professionaalidega starti ka harrastajad ning Kopli on sihiks võtnud kümnekilomeetrise distantsi eduka läbimise. Praeguse jooksuringi läbimine enam nii teravaid elamusi ei paku, aga veel mõne aja eest lippas ta Tiergartenis, Berliini kuulsas patupesas. Ühel pool liputajad – sakslased on veendunud nudistid, aga teinekord osutub nudismi ja liputamise piir küsitavaks –, teisel pool geiseksi harrastajad. Nõnda ta silkas, kujuteldavad silmaklapid ees.