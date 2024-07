DELFI ERISAADE |Tartu 2024 juhid annavad aru: kultuuripealinna aastast pool läbi, kas saab juba edu mõõta?

Urmo nendib, et erinevalt Bad Ischlist on Tartus igal pool tunda, et oled kultuuripealinnas. „Aga kui käisin suvel Bad Ischlis, mis on ka tänavu kultuuripealinn, ei näinud ma suurt midagi. Ma ei oska küll saksa keelt, aga ka väljaannetes ma seda ei näinud. Eesti väljaannetes ei pea palju otsima, ma midagi ikka leian kohe. See on ikkagi parim viis väiksemaid linnu propageerida.“