FOTOD | Telliskivi linnakus avatakse tänavakunsti superstaari Banksy hittnäitus

Näituse kuraator on Virginia Jean. Inglismaal sündinud ning Berliinis elav noor kuraator ja galeriiomanik on ka ise laia haardega disainer. Pärast aastatepikkust tööd klassikalise kunsti turul on Jean korraldanud ja ellu viinud mitmeid tänavakunsti projekte ja näitusi. Banksy on tema loomingut alati mõjutanud ja inspireerinud – seda nii Jeani päritolu kui ka kire tõttu, mida kuraator tunneb loovuse ja vaba kunsti kui suhtlusvahendi vastu. Jean on Banksy teoste ekspert ning tänavakunsti valdkonna asjatundja.

Telliskivi arendusjuhi Alo Kippasto sõnul on Banksy avamine Telliskivis ainulaadne võimalus kogeda maailmatasemel kunsti linna südames, kuhu huvilistel on mugav ja lihtne tulla igast linnaosast ning ka väljastpoolt Eestit. „Banksy teosed sobivad oma eheduses suurepäraselt Telliskivi ajaloolise tööstuskeskkonna atmosfääriga. Tema isikupärased karakterid loovad omanäolise kooskõla uue ja vana vahel,“ lisas Kippasto.

Näituse korraldaja, saksa muusikaprodutsendi Oliver Forster COFO Exhibitionsist lausus, et nii suure näituse kokkupanemine oli korralik väljakutse. „Tahame muuta Banksy kunsti elamuseks, mis on kõigile kättesaadav ning ühte kohta koondatud. Banksy on eelkõige tänavakunstnik, kes on tuntud üle kogu maailma loodud grafitite poolest. Lisaks alustas ta juba varases eas piiratud koguses signeeritud kunstiteoste ja väljatrükkide müügiga. Enamik neist on eraomandis ning seetõttu üldsusele kättesaamatud. Võimalus imetleda ehtsaid Banksy teoseid on seega väga haruldane. Näitus „Banksy mõistatus – tõeline geenius“ püüab koondada kõige paremad ja muljetavaldavamad motiivid ühte kohta – keskkonda, mis ei ole muuseum, ent pakub siiski tajutavalt kvaliteetset keskkonda,“ selgitas produtsent Oliver Forster.

„Banksy käsitleb oma loomingus olulisi tõdesid ja probleeme, mille ees eelistame tavaliselt silmad sulgeda. Tema teosed puudutavad kõiki ning on suunatud kõigile, meeldigu see meile või mitte. Just seetõttu on oluline Banksy teoseid eksponeerida, need maailmale kättesaadavaks teha ja nende väärtust esile tõsta. Oma kunstiga kirjutab Banksy ajalugu – lugu, mis on nüüd ja praegu meie reaalsus. Näitus on kohustuslik vaatamine kõigile, kellele meeldib mõtiskleda kunsti, poliitika, üldiste maailmasündmuste ja eelkõige iseenda üle ning kes oskab tajuda mõrumagusat irooniat,“ ütles näituse loominguline juht.

Kes on Banksy

Banksy on tõenäoliselt maailma kõige kuulsam ja salapärasem tänava- ja grafitikunstnik. 45–50-aastane britt on suutnud oma identiteeti edukalt saladuses hoida. Lisaks kogu maailma tänavatele vallutavad tema kunstiteosed ka oksjoneid ning seda vägagi edukalt: Banksyt peetakse üheks praeguse aja kõige hinnalisemaks moodsaks kunstnikuks. Banksy, kes puudutab inimesi irooniliste ja poliitiliste, kuid alati poeetiliste teostega, on põrandaalune võitleja, tänavakunsti kuningas ja ka hotelliomanik. Kui Bristolis toimus 2009. aastal hääletus Banksy teoste linnapildist eemaldamise kohta, oli 97% kodanikest selle vastu. See on tema kunsti selge toetajahääl. Banksy on täht, kelle sära ületab kunstituru piirid. 2010. aastal jõudis ta esimest korda ajakirja Time maailma 100 mõjukama inimese nimekirja, kus lisaks temale figureerisid näiteks Barack Obama, Steve Jobs ja Lady Gaga.