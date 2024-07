NÄDALA NÄGU | Kristen Michali valge kampsun: mina päästsin meie peremehe!

„Kas te uudist kuulsite?“ küsivad Kristen Michali sokid, kui nad Stenbocki majast koju riidekappi jõuavad. „Mis-mis?“ tunnevad kõik Kristen Michali pluusid, püksid, trussikud ja maikad ning pintsakud korraga huvi. „Peremees saab peaministriks! Me just käisime tema jalas Stenbocki majas koosolekul, asi on otsustatud!“ juubeldavad sokid.