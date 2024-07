DELFI ERISAADE | Tänu muuseumidele ja elamuskeskustele jõuab Tartusse tuhandeid külalisi. Aga välismaalasi võiks käia palju rohkem!

Kas muuseum on perega kvaliteetse aja veetmise koht või peaks mõtlema ka rohke digiteerimise peale? Näitusel ja elamuskeskuses käimine on elamus, mida arvuti- või telefoniekraani kaudu ei saa. Ja huvitav näitus on see, mis külalisi kõige rohkem muuseumisse toob.

ERMil on koopiaklubi ja kindakirjad levivad just digitaalselt – see on hea näide digiteerimisest.

Kas ja kuidas on muuseumikaart aidanud muuseumides käimist populariseerida? Kitsaskoht on see, et seda ei ole seni saanud perepiletina osta, vaid see on personaalne.

Võrreldes koroonaeelse ajaga on Tartus välisturiste vähem. Tartusse jõuab kõigest 6% välisturistidest, ent see protsent võiks olla vähemalt poole kõrgem.