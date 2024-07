Coop Panga finantsjuhi sõnum uuele valitsusele: lõputu heietamise asemel tahaks maksuotsuseid

Peaministrikandidaat Kristen Michal (Reformierakond) rõhutab igas sõnavõtus, et tema esimeseks prioriteediks on kindel Eesti, eelkõige kindlustunde pakkumine julgeolekus ja majanduses. Ettevõtjad on kindlustunnet juba mõnda aega oodanud, seega ei erine ootused ametisse astuvale valitsusele grammigi eelmisele valitsusele seatud ootustest.