Isamaalane: riigi kaitsetööstuspargi õige koht on Pärnu. Seal saab seda kõige paremini kaitsta

Hindamise protsess riigis on käimas ja Pärnu linnavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni esimehena leian, et real põhjustel oleks kaitsetööstuspargi loomine Audru metskonda otstarbekas. Eesti puhul on kaugustest vähe mõtet rääkida, kuid turvalisuse mõttes oleks piirist kaugemal asuv kaitsetööstuspark paremini kaitstav. Selge on ka see, et kui algab reaalne sõjategevus, siis täismahus tootmist kindlasti ei toimu ja oht ümberkaudsetele tsiviilelanikele on minimaliseeritud