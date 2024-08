Moefotograaf Maiken Staak: Berliin on nagu suur Tallinn

Kui Staak kuus aastat tagasi Eesti tolmu jalgadelt pühkis, siis oli ta juba tunnustatud piltnik. 2013. aastal tunnustas ajakiri Anne & Stiil teda ilulooja auhinnaga, mida jagati meigikunstnik Ly Ranne mälestusfondist. Preemiaraha eest ostis Staak endale koera. Nüüdseks 11-aastane taks Nuudel naudib Berliini elu omal moel: perenaisega tööl kaasas käia ta suurt ei viitsi, kuigi seal on penid lubatud, pigem põõnutab kodus, kuni tullakse ja õue viiakse. Kuna Nuudel on tibatilluke ja juba aastates kuts, ei hinda ta just eriti pikki jalutuskäike. 2018. aastal valiti Maiken Staak Sony World Photography Awardsil avatud fotode kategoorias ainsa eestlasena 50 parima sekka.