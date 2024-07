Eestist pärit Berliini arst: sakslased usuvad siiamaani, et venelastega on võimalik kokku leppida

Praeguseks on Heiman Saksamaal arstiametit pidanud ligi kolmkümmend aastat, aga tunnistab, et Saksamaa tervishoiusüsteem on nii segane ja keeruline, et seda tunnevad peensusteni ainult kuskil kõrgetes kabinettides istuvad asjapulgad. „Mina igatahes sellest aru ei saa,“ teatab Heiman. „Kui Saksamaal on võimalik midagi keeruliseks teha, siis kohe tehakse.“