Kõrgeima lennuga Eesti pankur Kristina Trink: teen perele õhtusööki igal õhtul

Augustis 50. sünnipäeva tähistav Kristina Trink (Mikenberg) on kõige vingemat rahvusvahelist karjääri teinud Eesti pankur. Kahe aasta eest sai temast Saksa Krediidipanga (Deutsche Kreditbank, DKB) riskijuht ja juhatuse liige. Selles Saksa pangas on ta tõeline ilmaime: mitte kunagi varem ei ole DKB-l olnud naissoost juhatuse liiget. Ta on esimene ja ainus.