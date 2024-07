Eksperdid: kui Prantsusmaa toetus Ukrainale nõrgeneb, võib see tappa Euroopa konsensuse Venemaa vastu seismisel

President Emmanuel Macroni ja Rahvusrinde juhitud valitsuse kooselu korral on suur oht, et Ukrainast saab poliitiline lahinguväljak. Mitte sellepärast, et Ukraina toetamise osas ei ole rahvuslikku konsensust - seda on -, vaid sellepärast, et valitseb lahkarvamus selles, mida sõjaga seoses edasi teha.