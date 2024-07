FAKTIKONTROLL | Kas Riina Sikkutil on õigus, et Eestis moodustab omaosalus tervishoiukuludest summa, mis ületab rahvusvahelisi soovitusi?

25. mai „Esimese stuudio“ saates küsitletakse terviseminister Riina Sikkutit potentsiaalsete allikate üle, mis saaksid tervishoidu raha tuua, kusjuures omaosaluse tõstmisele on poliitik kategooriliselt vastu, lausudes järgmist: „Meil on omaosalus erakordselt kõrge, ületab kõiki rahvusvahelisi soovitusi, kui maksimumiks peetakse 15%, siis me maadleme sellega, et jõuda 20%-ni kuskilt 25% ja 22% pealt.“