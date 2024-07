TEHNOKOLUMN | Ylle Rajasaar: elektriautod ei päästa meid kliimakatastroofist. Majanduslangus on tulekul

Täna on juba reaalne probleem, et elektriautode kiirlaadijate juurde tekivad järjekorrad. Keskkiire laadimine kestab umbes tunni. Aga loodetavasti tuleb laadimistaristu ajaga nöudlusele järgi

Euroopa Liidu autoturu I poolaasta tulemusi saab veel mõne nädala oodata, kuid on selge, et euroametnikud, kes on usinalt tagunud „elektriauto päästab meid kliimakatastroofist“ trummi, võivad trummi katki istuda ja kurva näoga kontorisügavustesse kaduda. 2024. aasta on majanduslanguse ning ka maskide langemise aasta.